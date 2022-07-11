Представлен электромобиль HiPhi Z

Компания Human Horizons Technologies представила финальную версию электромобиля HiPhi Z.

Многие сравнивают модель с Бэтмобилем или с Renault Vel Satis. HiPhi Z отличается футуристичным дизайном в стиле киберпанк, это касается не только внешнего, но и внутреннего дизайна.

Электромобиль получил большие 22-дюймовые колеса. Задние двери модели открываются против направления движения. HiPhi Z оснащен системой бесключевого доступа, то есть двери открываются сами, как только водитель подходит к автомобилю. Есть полуавтономная система вождения с 34 разными датчиками.

На выбор пользователя будут два варианта силовой установки. Первый, это двигатель мощностью 300 л.с, второй вариант включает два двигателя суммарной мощностью 600 л.с с полным приводом. Емкость тяговой батареи 120 кВтч, заявленный запас хода 705 км. Задние колеса в зависимости от ситуации могут поворачиваться в ту же сторону, что и передние.

Вместо привычной приборной панели в HiPhi Z используется большой проекционный экран. Большой центральный экран может вращаться и поворачиваться в разные стороны. Система называется HiPhi Bot и реагирует на голос. Рулевое колесо выглядит как космический штурвал.

HiPhi Z будет доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 89 500 до 119 400 долларов. Известно, что уже заказано около 2500 автомобилей.
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