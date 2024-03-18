Представлен флагманский планшет Vivo Pad 3 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 3 Pro, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Итак, новинка характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 13-дюймовым экраном с разрешением 3,1K, частотой обновления 144 Гц и технологией защиты глаз, аккумулятором ёмкостью 11500 мАч, предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 4, звуковой системой с восемью динамиками, функциями распознавания голоса и транскрипции текста, быстрым обменом сообщениями и прочими функциями. Планшет набрал в одноядерном тестировании бенчмарка Geekbench 2223 балл, а в многоядерном испытании – 7547 баллов.

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