Представлен фотокамера Sony A7R V

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Sony A7R V, которая оценена в 3900 долларов. Новинку оснастили 61-Мп сенсором, 5-ти осевой матричной стабилизацией с эффективностью в 8 ступеней, новым чипом Bionz XR с продвинутой системой ИИ для более эффективной автофокусировки (на 40% эффективнее, чем Sony A7R IV), 693 точками фазовой автофокусировки, записью видео в 4К с исходным разрешением в 6.2К (без биннинга) и последующим сжатием, динамическим диапазоном в видео 14+ ступеней, выводом 16 битного RAW-видео, максимальным битрейтом 400 Mbps, 3,2-дюймовым поворотно-наклонным экраном, ЭВИ с разрешением 9.44 Мп, защитой от пыли и грязи, а также системой охлаждения с возможностью непрерывной записи до получаса видео в 8К.