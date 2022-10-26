Представлен фотокамера Sony A7R V

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Sony A7R V, которая оценена в 3900 долларов. Новинку оснастили 61-Мп сенсором, 5-ти осевой матричной стабилизацией с эффективностью в 8 ступеней, новым чипом Bionz XR с продвинутой системой ИИ для более эффективной автофокусировки (на 40% эффективнее, чем Sony A7R IV), 693 точками фазовой автофокусировки, записью видео в 4К с исходным разрешением в 6.2К (без биннинга) и последующим сжатием, динамическим диапазоном в видео 14+ ступеней, выводом 16 битного RAW-видео, максимальным битрейтом 400 Mbps, 3,2-дюймовым поворотно-наклонным экраном, ЭВИ с разрешением 9.44 Мп, защитой от пыли и грязи, а также системой охлаждения с возможностью непрерывной записи до получаса видео в 8К.

Камеру Fujifilm X-T4 снимают с производства …
Несколько инсайдеров сообщили о том, что японские компании Fujifilm и OM Digital Solution сняли с произво…
Представлен объектив NiSi 9mm F/2.8…
Китайский производитель NiSi пополнил ассортимент объективов моделью NiSi 9mm F/2.8, который предназначен…
OmniVision представила новый датчик OVB0A для мобильных устр…
Компания OmniVision представила новый датчик OmniVision OVB0A для смартфонов следующего поколения. OVB0A …
Камеру Sony A7R V представят 26 октября 2022 года…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Sony A7R V, которая еще н…
Объектив Nikkor Z 17-28mm F/2.8 оценен в $1200 …
Компания Nikon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Nikkor Z 17-28mm F/2.8, котора…
Представлен кинообъектив Mitakon Speedmaster 50mm T1…
Компания Mitakon пополнила ассортимент кинообъективов моделью Mitakon Speedmaster 50mm T1, которая предна…
Камера Leica D-Lux 7 «A Bathing Ape x Stash» оценена в $2320…
Компания Leica представила новую версию камеры D-Lux 7, которая получила название «A Bathing Ape x Stash»…
Объектив AstrHori 75mm F/4 оценен в $330…
Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 75mm F/4, которая предназна…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor