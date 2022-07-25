Представлен гибридный кроссовер Lynk & Co 01 EM-F

В Китае представлен кроссовер Lynk & Co 01 EM-F, оснащенный новейшей гибридной системой Geely мощностью 245 л.с.

Lynk & Co 01 EM-F оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.). Отличительной особенностью двигателя это трехступенчатая гибридная коробка передач DHT Pro. Он будет доступен в версиях EM-F и EM-P. Первый — HEV (гибрид), а второй — PHEV (подключаемый гибрид). Габариты кроссовера составляют 4549 х 1860 х 1689 мм при колесной базе 2734 мм.

В дополнение к 1,5-литровому бензиновому двигателю кроссовер получает электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.). Он установлен на передней оси. Суммарная мощность автомобиля составляет 245 л.с. при 545 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с. Максимальная скорость 185 км/ч. Аккумулятор имеет емкость 1,82 кВтч.

Гибридный кроссовер Lynk & Co 01 EM-F продается в Китае по цене от 26 900 долларов. Заявленный расход топлива составляет 4,88 литра на 100 км. Топовая версия стоит 30 165 долларов.