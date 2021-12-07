Представлен гоночный автомобиль Nissan Z GT500

Nissan представил свой новый гоночный автомобиль для серии Super GT, гоночный автомобиль Nissan Z GT500, и на фотографиях автомобиль выглядит впечатляюще. Новый гоночный автомобиль Nissan Z GT500 примет участие в сезоне Super GT 2022 года.

Nissan всегда стремился доставить удовольствие клиентам с помощью инноваций. В начале 1970-х годов, будучи новичком в автоспорте в Соединенных Штатах, Nissan одержал безоговорочные победы в производственной серии SCCA с автомобилем S30 240Z. В 1990-х годах Nissan одержал несколько побед в серии IMSA с автомобилем Z32 300ZX, а его участие в серии JGTC / Super GT с Z33 в 2000-х годах в конечном итоге привело к чемпионату серии.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта сказал: «Nissan Z GT500 символизирует стремление Nissan принимать вызовы и воплощать в жизнь азарт. Благодаря нашим гоночным усилиям мы продолжаем обновлять наши автомобили и гонимся за победой с той же смелостью, которую мы проявляли столько раз на протяжении многих лет».