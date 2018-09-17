Представлен игровой ПК MSI Trident X

Компания MSI пополнила ассортимент настольных игровых компьютеров моделью Trident X, которая может похвастаться небольшими размерами. Объем корпуса, по словам производителя, составляет 10 литров. Новинка оснащается процессором Intel Core K Series последнего поколения, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, твердотельным накопителем с высокой производительностью, системой охлаждения Silent Storm Cooling, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0, симметричным портом USB Type-C и многоцветной подсветкой. К сожалению, цена MSI Trident X пока не называется.