Представлен игровой компьютер Acer Predator Orion 5000

Acer представила новый игровой компьютер Predator Orion 5000, который даёт бескомпромиссный уровень производительности и возможность последующего апгрейда.

Также были представлены доступный игровой ПК Predator Orion 3000 и геймерские аксессуары семейства Predator.

Новые компьютеры Predator Orion 5000 построены на базе мощнейших процессоров Intel® Core™ i7 8700K, чипсета Intel Z370, одной или двух видеокарт NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti в режиме SLI.

Корпус с защитой от электромагнитных помех обеспечивает эффективное распределение воздушных потоков по технологии IceTunnel 2.0 для максимального охлаждения самых производительных компонентов.

Также представлены компьютеры Predator Orion 3000 с процессорами Intel Core i7 8-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060, которые обеспечат высочайшую производительность в VR и в играх с ультравысоким разрешением 4K.

Линейка Predator дополнилась новыми аксессуарами для создания органичной игровой экосистемы.

Основные моменты: