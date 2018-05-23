Представлен игровой компьютер Acer Predator Orion 5000

2018-05-23, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Acer Predator Orion 5000; [28]
Acer представила новый игровой компьютер Predator Orion 5000, который даёт бескомпромиссный уровень производительности и возможность последующего апгрейда.

Также были представлены доступный игровой ПК Predator Orion 3000 и геймерские аксессуары семейства Predator.

Основные моменты:
  • Новые компьютеры Predator Orion 5000 построены на базе мощнейших процессоров Intel® Core™ i7 8700K, чипсета Intel Z370, одной или двух видеокарт NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti в режиме SLI.
  • Корпус с защитой от электромагнитных помех обеспечивает эффективное распределение воздушных потоков по технологии IceTunnel 2.0 для максимального охлаждения самых производительных компонентов.
  • Также представлены компьютеры Predator Orion 3000 с процессорами Intel Core i7 8-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060, которые обеспечат высочайшую производительность в VR и в играх с ультравысоким разрешением 4K.
  • Линейка Predator дополнилась новыми аксессуарами для создания органичной игровой экосистемы.

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