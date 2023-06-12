Представлен кабель зарядки для Apple Vision Pro за 85 долларов

Хотя официальные продажи Apple Vision Pro ещё не начались, сторонний производитель уже предлагает зарядный кабель потенциальным покупателям, которые не хотят покупать дополнительные аксессуары от самого производителя, потому что они будут довольно дорогими. С другой стороны, цена в 85 долларов за кабель всё равно довольно высокая, особенно для аксессуара, который предлагает только оплетку из плетёного материала и никаких уникальных технологий или технологических решений. Это просто кабель, которым пользователь может заряжать свой шлем и не более того — цена в 85 долларов кажется слишком высокой, но страшно представить сколько за такой же кабель запросит сама Apple. Впрочем, аналитики рынка уже заявили, что Apple планирует ограничить использование сторонних кабелей и аксессуаров для своего шлема, чтобы в будущем сделать это новым источником дохода.

Согласитесь, если пользователь готов купить шлем Apple Vision Pro за 3500 долларов, то купить дополнительно кабель для зарядки или какие-то дополнительные аксессуары для него не составит труда. И именно на этом планирует зарабатывать компания в будущем, когда таких шлемов будет очень много и они уже станут массовым явлением. Впрочем, сторонние производители позволят получать доступ к тем же аксессуарам заметно дешевле, но будут ли они работать должным образом или будут реализованы ограничения на аппаратном уровне — большой вопрос. Ждём больше информации по этому поводу в ближайшем будущем.
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