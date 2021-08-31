Представлен камера мгновенной печати Polaroid Now+

Компания Polaroid пополнила ассортимент фотокамер мгновенной печати моделью Now+, которая оценена в 150 долларов. Новинка характеризуется ретро-дизайном, системой автофокусировки, вспышкой, функцией отложенного спуска, стандартной резьбой для установки на штатив, выдержками от 1/200 до 1 секунды или 30 секунд при работе с фирменным приложением для смартфонов на Android и iOS, двойной экспозицией, рисованием светом, ручным режимом, пятью фильтрами, габаритами 150,16:112,2:95,48 мм, массой 457 граммов, литиевым аккумулятором UN3481, картриджами Polaroid i-Type, а также тремя расцветками: синей, серной и белой.