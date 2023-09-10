Представлен кинообъектив Fujinon Duvo 24-300mm T2.9-4.2

Компания Fujifilm представила кинообъектив Fujinon Duvo HZK24-300mm, который предназначен для камер формата Super35 с байонетом PL-mount. Новинка характеризуется коэффициентом зуммирования 12.5х, встроенным экстендером 1.5х для работы на полнокадровых камерах (фокусное расстояние меняется на 36–450 мм, а круг изображения на 41,3 мм покрывая соответствующий сенсор), длиной 27 см, массой 2.95 кг, совместимостью с системой ZEISS eXtended Data, максимальным значением диафрагмы T2.9-4.2, передним диаметром 114 мм (стандарт для установки компендиума), минимальной дистанцией для фокусировки 88 см, а также кольцами для фокусировки, диафрагмы и зума с шестернями с шагом 0,8 для с систем FIZ. Старт продаж объектива ожидается весной следующего года, а вот цена пока не раскрывается.