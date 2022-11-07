Представлен кинообъектив Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9

Компания Cooke Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9, которая присоединится к ранее выпущенным Zoom 30-95mm T2.9 и Zoom 85-215mm T2.9. Новинка характеризуется массой 3.5 кг, поддержкой разрешения 8К, полным покрытием полнокадровых матриц, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», естественной передачей скинтона, индивидуально откалиброванной меткой фокусировки, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.9, креплениями PL и LPL, а также анодированным покрытием PTFE, устойчивым к царапиным. Цена объектива Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9 составляет 55 000 долларов.