Представлен кинообъектив Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9 Компания Cooke Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9, которая присоединится к ранее выпущенным Zoom 30-95mm T2.9 и Zoom 85-215mm T2.9. Новинка характеризуется массой 3.5 кг, поддержкой разрешения 8К, полным покрытием полнокадровых матриц, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», естественной передачей скинтона, индивидуально откалиброванной меткой фокусировки, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.9, креплениями PL и LPL, а также анодированным покрытием PTFE, устойчивым к царапиным. Цена объектива Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9 составляет 55 000 долларов. Компания Cooke Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9, которая присоединится к ранее выпущенным Zoom 30-95mm T2.9 и Zoom 85-215mm T2.9. Новинка характеризуется массой 3.5 кг, поддержкой разрешения 8К, полным покрытием полнокадровых матриц, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», естественной передачей скинтона, индивидуально откалиброванной меткой фокусировки, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.9, креплениями PL и LPL, а также анодированным покрытием PTFE, устойчивым к царапиным. Цена объектива Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9 составляет 55 000 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 09:52 . Продукт - Varotal/i FF Zoom 19-40mm T2.9

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