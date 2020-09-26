Представлен компактный кулер Gelid Slim Silence AM4

Компания Gelid представила очень компактный процессорный кулер Slim Silence AM4, который предназначен для процессоров AMD c TDP до 85 Вт. Производитель уверяет, что его можно использовать даже с 12-ядерным Ryzen 9 3900. Новинка характеризуется высотой в 28 мм (1U Cooler Height), размерами 101:74,5 мм, массой 206 г, маленьким вентиляторов диаметром 65 мм, который вращается на скорости 1200-2600 об/мин и производит шум не более 27,6 дБА. Также отметим наличие двух тепловых трубок. Дата начала продаж пока не сообщается, а вот цена охладителя уже известна – 22 доллара.