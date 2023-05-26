Представлен компактный объектив Canon RF28mm F/2.8

Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью Canon RF 28mm F/2.8 STM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Canon c байонетом RF. Новинка характеризуется максимальным увеличением до 0.17x, минимальной дистанцией для фокусировки 23 см, диаметром 69 мм, длиной 25 мм, массой 120 граммов, оптической конструкцией из восьми линз в шести группах (в том числе три асферических элемента), многослойным покрытием SSC против ореолов и бликов, а также настраиваемым кольцом управления. Объектив появится в продаже в июле этого года по цене в 300 долларов.

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