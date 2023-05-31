Представлен компактный объектив Nikkor Z DX 24mm F/1.7

Компания Nikon представила объектив Nikkor Z DX 24mm f/1.7, который предназначен для беззеркальных камер APS-С формата с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.7, фокусным расстоянием 36 мм в полнокадровом эквиваленте, минимальным расстоянием 18 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:5, оптической конструкцией из 9 элементов в 8 группах с 2 асферическими линзами, системой автофокусировки с шаговым STM мотором, программируемым электронным кольцом фокусировки, резьбой для светофильтра 46 мм, массой 135 граммов и защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже в середине этого лета по цене в 280 долларов.