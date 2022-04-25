Представлен компактвэн Suzuki Ertiga 2022 года

Представлен новый бюджетный компактвэн Ertiga, который уже доступен для заказа в Индии. Младшая версия предлагается по цене около 900 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. 4,4-метровый компактвэн Ertiga, рассчитанный на семь человек, выпускается совместным предприятием Maruti Suzuki и представлен на рынках Индии, Индонезии, Африки и Юго-Восточной Азии.

Suzuki Ertiga 2022 получил новую решетку радиатора и обновленные колесные диски. Автомобиль по-прежнему оснащен задними барабанными тормозами и даже в топовой комплектации имеет всего четыре подушки безопасности. При этом новая версия получила увеличенный до 7 дюймов экран мультимедийной системы развлечений с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль получил доработанный 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, который теперь имеет по две форсунки с распределенным впрыском на цилиндр. Была увеличена степень сжатия, а также появилась система «старт-стоп». Мощность составляет 103 л.с., при этом двигатель стал экономичнее. Вы можете выбрать между 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом с подрулевыми лепестками. Также предлагается двухтопливная модификация с механической коробкой передач. Этот же двигатель выдает 100 л.с. на бензине и 87 л.с. на метане.