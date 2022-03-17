Представлен концепт Audi A6 Avant e-tron

Audi представила новый концепт-кар Audi A6 Avant e-tron, этот автомобиль дает нам представление о том, как будет выглядеть Audi A6 следующего поколения. Концепт A6 Avant e-tron представляет собой электромобиль с запасом хода 435 миль, его можно зарядить до дальности поездки 300 км всего за 10 минут.

Как и концепт Audi A6 e-tron, представленный в 2021 году, A6 Avant также имеет исключительно электрическую систему привода, основанную на перспективной платформе PPE, разработанной под руководством Audi. В то же время он представляет новую концепцию дизайна с теми же размерами, что и A6 Sportback e-tron. При длине 4960 мм, ширине 1960 мм и высоте 1440 мм его пропорции относят его к классу люкс. Его линии являются последовательным развитием современного формального языка Audi. Важные элементы, такие как закрытый Singleframe и непрерывная полоса фонарей в задней части, подчеркивают его родство с другими Audi с электрическим приводом.