Представлен концепт Citroen My Ami Buggy

Компания Citroen представила новую версию своего AMI, концепт-кар Citroen My Ami Buggy, этот автомобиль создан для отдыха. Citroen My Ami Buggy обладает целым рядом функций и интересным дизайном.

Citroën My Ami Buggy Concept - это яркая иллюстрация объекта, созданный получить новые ощущения первопроходца, который стремится оставаться простым и функциональным. My Ami Buggy Concept предлагает прогулочный автомобиль для выходных, отпуска на море или в сельской местности, который покорит пользователей своей практичностью. Модель с режимом электрической тяги, позволяющим ему двигаться бесшумно и без вредных выбросов, предлагая удовольствие от вождения на электричестве, усиленное отсутствием дверей, позволяющее путешествовать полностью погруженным в окружающую среду и залитым светом благодаря панорамной крыше.