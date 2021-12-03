Представлен концепт Lexus с водородным двигателем

Lexus представил свой последний концептуальный автомобиль - Lexus с водородным двигателем ROV Concept, который разработан как внедорожник.

Команда разработчиков ROV разработала автомобиль, который будет хорошо смотреться в любых природных условиях. Автомобиль имеет все признаки внедорожника, с открытой подвеской, защитным каркасом и массивными шинами. Его длина составляет 3120 мм, ширина - 1725 мм, высота - 1800 мм.

Взяв за отправную точку философию Lexus, ориентированную на человека, команда создала автомобиль, который люди ожидают от производителя роскошных автомобилей, не жертвуя при этом надежными характеристиками ROV. Кузов обеспечивает защиту пассажиров благодаря фирменной решетке радиатора Lexus, прочным передним крыльям и большому ходу передней подвески. Крышка подвески, соединенная с задним водородным топливным баком, защищает функциональные части, а также передает ощущение прочности, унаследованное от внедорожников Lexus. Передние и задние фонари, а также значок LEXUS на задней двери выражают последний язык дизайна Lexus, а окраска темно-бронзового цвета была специально создана для этого внедорожника.