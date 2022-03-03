Представлен концепт Polestar O2

Polestar представила свой последний концептуальный автомобиль, основанный на языке дизайна Precept. Полностью электрический автомобиль имеет алюминиевую платформу, сделанную чрезвычайно жесткой и высококачественной. Новый концептуальный автомобиль называется Polestar O2, и он должен быть построен с использованием переработанного полиэстера, термопластичного мономатериала и алюминия.

Автомобиль представляет собой кабриолет с жесткой крышей и является автомобилем-героем бренда Polestar. Сделанная на заказ алюминиевая платформа, на которой едет автомобиль, адаптирована от Polestar 5. Polestar O2 имеет конструкцию кабины 2+2 с длинной колесной базой, что придает автомобилю классические пропорции и ощущение спортивного автомобиля. Одной из наиболее интересных особенностей автомобиля является автономный дрон, который разворачивается из-за задних сидений. У автомобиля есть аэродинамическое крыло, которое выдвигается за задними сиденьями, создавая область отрицательного давления, позволяющую дрону взлетать во время движения автомобиля. Дрон может следовать за автомобилем на скорости до 56 миль в час. После записи он может самостоятельно вернуться к машине, чтобы приземлиться. Видеоклипы можно редактировать и публиковать на 15-дюймовом центральном дисплее внутри автомобиля. Подробности о мощности и производительности электромобиля не сообщаются.