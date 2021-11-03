Представлен концепт Shelby Mustang Mach-E GT

Shelby представила новую версию Ford Mustang Mach-E, концепт Shelby Mustang Mach-E GT. В данный момент автомобиль демонстрируется на выставке SEMA в Лас-Вегасе. Шоу проходит со 2 по 5 ноября.

Автомобиль получил ряд обновлений по сравнению со стандартным Mach-E, он имеет электрический полный привод (eAWD) и аккумулятор повышенной емкости Performance Edition. Команда Shelby сосредоточилась на материалах и технологиях, которые снижают вес, а также повышают прочность и производительность. Исследовательский испытательный стенд, который предвещает появление в будущем высокопроизводительного электромобиля от Shelby American, показан внутри экспозиции Ford Motor Company на международной выставке.
Комментарии и отзывы Shelby Mustang Mach-E GT
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