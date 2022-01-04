Представлен концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX

Автоконцерн Daimler официально представила свой концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX премиум-класса, который отличается не только экстравагантным внешним видом, но и автономностью, по словам создателей, Vision EQXX способен проехать 1000 км без подзарядки.

Mercedes-Benz Vision EQXX потребляет энергию 10 кВтч на 100 км пути, что примерно эквивалентно расходу 1 литра бензина на 100 км. Машина весит всего 1750 кг, несмотря на то, что электромобиль имеет немалые габариты и тяжелый аккумулятор. Концепт получил мультимедийно-развлекательную систему Hyperscreen с экраном 47,5 дюйма, а также навигационную систему, разработанную совместно с NAVIS Automotive Systems.

В крышу Vision EQXX встроен солнечный элемент, который ​​в идеальных условиях способен вырабатывать энергию для 25 км пути.