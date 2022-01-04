Представлен концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX

Автоконцерн Daimler официально представила свой концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX премиум-класса, который отличается не только экстравагантным внешним видом, но и автономностью, по словам создателей, Vision EQXX способен проехать 1000 км без подзарядки.

Mercedes-Benz Vision EQXX потребляет энергию 10 кВтч на 100 км пути, что примерно эквивалентно расходу 1 литра бензина на 100 км. Машина весит всего 1750 кг, несмотря на то, что электромобиль имеет немалые габариты и тяжелый аккумулятор. Концепт получил мультимедийно-развлекательную систему Hyperscreen с экраном 47,5 дюйма, а также навигационную систему, разработанную совместно с NAVIS Automotive Systems.

В крышу Vision EQXX встроен солнечный элемент, который ​​в идеальных условиях способен вырабатывать энергию для 25 км пути.

Комментарии и отзывы Mercedes-Benz Vision EQXX
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001…
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001Zeekr 01 находится в разработке уже довольно давно. Но ожидание наконец-то закончилось, поскольку информа…
Jeep Wrangler получит несколько доработок в 2022 году…
Jeep Wrangler получит несколько доработок в 2022 годуКомпания Jeep объявила о новинках Wrangler 2022 года. Модели Rubicon, которые используют 3,6-литровый дви…
Производитель iPhone Foxconn представил 3 прототипа электром…
Производитель iPhone Foxconn представил 3 прототипа электромFoxconn, контрактный производитель iPhone и других устройств Apple, планирует заняться бизнесом электромо…
Maxsun представляет материнскую плату HM570 со встроенным пр…
Maxsun представляет материнскую плату HM570 со встроенным прMaxsun анонсировала материнскую плату MS-Meterstone i7-11800H Plus со встроенным 10-нм мобильным процессо…
Xiaomi откроет автомобильный завод в Пекине…
Xiaomi откроет автомобильный завод в ПекинеКитайский гигант смартфонов Xiaomi построит в Пекине завод по производству электромобилей, способный прои…
Электромобили Honda Concept E:N имеют некоторое сходство с T…
Электромобили Honda Concept E:N имеют некоторое сходство с TЕще в октябре Honda объявила, что планирует выпустить в Китае пять новых электромобилей, а выпуск первых …
Tesla убирает USB-порты из автомобилей…
Tesla убирает USB-порты из автомобилейTesla может процветать, несмотря на нехватку чипов, но все эти дефициты компонентов, очевидно, влияют на …
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination …
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination Porsche объявила о расширении сети зарядных станций Porsche Destination Charging в Сингапуре, которая раб…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor