Представлен концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX

Mercedes-Benz Vision EQXX потребляет энергию 10 кВтч на 100 км пути, что примерно эквивалентно расходу 1 литра бензина на 100 км. Машина весит всего 1750 кг, несмотря на то, что электромобиль имеет немалые габариты и тяжелый аккумулятор. Концепт получил мультимедийно-развлекательную систему Hyperscreen с экраном 47,5 дюйма, а также навигационную систему, разработанную совместно с NAVIS Automotive Systems.
В крышу Vision EQXX встроен солнечный элемент, который в идеальных условиях способен вырабатывать энергию для 25 км пути.