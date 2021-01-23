Представлен крошечный ПК Raspberry Pi Pico

В сети появилась информация о выходе нового одноплатного ПК Raspberry Pi Pico, который оценен всего в 4 доллара. Новинка характеризуется платформой RP2040 с двумя ядрами Cortex-M0+ с частотой 133 МГц, 264 кБ собственной памяти и поддержкой до 16 МБ внешней флэш-памяти через шину QSPI, 2 МБ встроенной флэш-памяти, портом micro-USB для управления и подачи питания, набором контактов GPIO, двумя UART, двумя SPI и двумя контроллерами I2C. Размеры корпуса микропроцессора составляют 7:7 мм, а габариты самого компьютера 21:55 мм. Дата начала продаж новинки пока не сообщается.

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