Представлен кроссовер Brabus 800 Adventure XLP Superblack

Brabus выпустил свою новую версию Mercedes G Wagon, Brabus 800 Adventure XLP Superblack. Brabus 800 Adventure XLP Superblack создан на базе Mercedes AMG G 63 и оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом.

Brabus имеет впечатляющие 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, а внедорожник получает ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью. Обновление включает в себя новую специально разработанную систему подвески, модернизированный двигатель и многое другое. Время разгона от 0 до 62 миль в час составляет всего 4,8 секунды, что впечатляет для внедорожника такого размера.

BRABUS 800 Adventure XLP — эксклюзивный высокопроизводительный пикап в линейке суперкаров BRABUS. BRABUS — крупнейший в мире независимый от производителя специалист по доработке автомобилей, а также аккредитованный производитель транспортных средств в глазах Федерального управления автомобильного транспорта Германии во Фленсбурге.

Версия SUPERBLACK теперь включает вариант полностью черного цвета внутри и снаружи в соответствии с лучшими традициями бренда. Множество открытых углеродных элементов добавляют спортивные акценты. Фирменные полосы на карбоновой решетке радиатора выполнены в том же контрастном цвете.