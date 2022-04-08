Представлен кроссовер Kia Niro второго поколения

Кроссовер Kia Niro второго поколения был представлен еще в ноябре, но об автомобиле рассказали очень мало. Теперь компания раскрыла более подробные характеристики новинки.

Новый Niro будет доступен только в виде гибридного (Niro HEV) или полностью электрического (e-Niro) варианта. Гибрид получит 1,6-л бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и электродвигатель. Суммарная мощность установки составляет 183 л.с. Кроссовер будет оснащен семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач, любопытной особенностью которой является отсутствие задней передачи. Здесь за передачу заднего хода отвечает только электродвигатель. Как утверждает компания, он имеет запас хода на электротяге 65 км.

Что касается полностью электрической версии, то ее мощность составляет 204 л.с., а запас хода — 463 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,8 с, а вот максимальная скорость очень скромная — 167 км/ч. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор с 10% до 80% за 40 минут. Когда кроссовер Kia Niro появится на рынке, неизвестно.