Представлен кроссовер Suzuki Grand Vitara

Кроссовер получил новый дизайн, капот, двери, крылья и крыша унифицированы с недавно представленной Toyota Hyryder, а фары и фонари были придуманы с нуля. Габаритные размеры автомобиля составляют 4345 х 1795 х 1645 мм при колесной базе 2600 мм.
Кроссовер представлен в версии гибрид. 1,5-литровый бензиновый двигатель Suzuki K15C будет дополнен 48 В стартер-генератором. Мощность составит 103 л.с. при 137 Нм крутящего момента. Трансмиссия предлагает шестиступенчатый «автомат» и пятиступенчатая «механика». Также будут доступны другие комплектации.
Производство Suzuki Grand Vitara начнется на индийском заводе Maruti Suzuki. Цены модели не раскрыты.