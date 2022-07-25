Представлен кроссовер Suzuki Grand Vitara

Компания Suzuki представила кроссовер Grand Vitara, который объединил в себе технологии Suzuki и Toyota. Он создан на базе компактного автомобиля Vitara LY 2015 года выпуска. Новый автомобиль получил два разных гибридных силовых агрегата.

Кроссовер получил новый дизайн, капот, двери, крылья и крыша унифицированы с недавно представленной Toyota Hyryder, а фары и фонари были придуманы с нуля. Габаритные размеры автомобиля составляют 4345 х 1795 х 1645 мм при колесной базе 2600 мм.

Кроссовер представлен в версии гибрид. 1,5-литровый бензиновый двигатель Suzuki K15C будет дополнен 48 В стартер-генератором. Мощность составит 103 л.с. при 137 Нм крутящего момента. Трансмиссия предлагает шестиступенчатый «автомат» и пятиступенчатая «механика». Также будут доступны другие комплектации.

Производство Suzuki Grand Vitara начнется на индийском заводе Maruti Suzuki. Цены модели не раскрыты.
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