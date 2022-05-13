Представлен кроссовер Volkswagen Tavendor

Volkswagen готовиться выпустить новый кроссовер Tavendor, который будет построен на базе Teramont X. Изначально автомобиль будет выпускаться только на китайский рынок. Китайские совместные предприятия SAIC-Volkswagen и FAW-Volkswagen уже давно производят конкурирующие модели, которые расширяют их ассортимент и предоставляют клиентам большую свободу выбора.

По имеющимся данным, Volkswagen Tavendor будет построен на «глобальной» модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя и передним приводом в стандартной комплектации. Колесная база составит 2980 мм, как и у Teramont. Габаритные размеры составят 4936 х 2015 х 1756 мм. То есть он будет немного крупнее Touareg.

Несмотря на большие размеры, третьего ряда сидений не будет даже за дополнительную плату. Салон Volkswagen Tavendor будет пятиместным. Но покупателям будет предложена версия R-Line, которая будет отличаться внешне, как показано на фотографиях. Младшая версия будет оснащаться 2-литровым турбированным двигателем мощностью 186 л.с. Также в линейке ожидаются турбомоторы 2.0 TSI мощностью 220 л.с. и 2.5 TSI VR6 мощностью 299 л.с. Эти версии получат семиступенчатый «робот» DSG и полный привод.