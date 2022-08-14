Представлен кроссовер-купе Avatr 11 на платформе EP1

Changan New Energy, CATL и Huawei создали смарт-автомобиль под названием Avatr 11. Это полностью электрический среднеразмерный кроссовер-купе, построенный на платформе EP1.

Автомобиль получил силовую установку мощностью 578 л.с., 680 км цикла CLTC. Размеры автомобиля: 4880 х 1970 х 1601 мм при колесной базе 2975 мм. Новинка имеет 4- и 5-местную компоновку. Доступно два электродвигателя мощностью 265 и 313 л.с. с общим крутящим моментом 650 Нм. Разгоняется Avatr 11 с нуля до 100 км/ч за 3,98 секунды. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Аккумулятор базовой версии имеет емкость 90,38 кВтч и рассчитан на запас хода 555 км. Что касается топовой комплектации, то в ней батарея на 116,79 кВтч, чего хватает на 680 км.

Avatr 11 оснащен интеллектуальной системой вождения AVATRANS. Он включает в себя 34 различных датчика, в том числе 3 лазерных дальномера. Интеллектуальная система вождения поддерживает помощь при смене полосы движения, обнаружение пешеходов и распознавание сигналов светофора. Кроссовер-купе получил основной дисплей 15,6 дюйма, а мультимедийная система работает на операционной системе Huawei HarmonyOS. Также есть мультимедийный дисплей 10,25 дюйма. Звуковая система состоит из 14 динамиков и 12-канального усилителя.

Стоимость топовой версии Avatr 11 составляет около 90 000 долларов. Первые поставки в Китае начнутся в декабре этого года.
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