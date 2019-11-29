Представлен лазерный дальномер Nikon Forestry Pro II

Компания Nikon пополнила ассортимент портативных лазерных дальномеров моделью Forestry Pro II, который незаменим для работы в лесистой местности. Новинка может похвастаться точностью и скоростью отклика при увеличенном максимальном диапазоне измерений от 7,5 до 1600 м, а технология Hyper Read выводит результат на экран за 0,3 секунды. Устройство способно измерять реальное расстояние, расстояние по горизонтали, высоту, угол и разницу в высоте между двумя объектами. Отметим защиту от воды и возможность работы при температуре от –10 до +50 °C.