Представлен макро-объектив Yongnuo YN60mm F2 MF

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов с ручной фокусировкой моделью YN60mm F2 MF, предназначенный для макросъемки. На минимальной дистанции фокусировки линза обеспечивает масштаб 1:1. Новинка характеризуется конструкцией из 10 элементов в 9 группах, фокусным расстоянием 60 мм, максимальной диафрагмой F/2,0, минимальной диафрагмой F/16, минимальным расстоянием фокусировки 0,234 м, диаметром резьбы для установки фильтра 67 мм, габаритами 76:115 мм, а также массой – 586 г. Также отметим металлический байонет, позолоченные контакты и поддержку обновления прошивки без подключения к компьютеру. К каким камерам подходит объектив, пока не сообщается, на фото можно заметить крепление Canon EF.