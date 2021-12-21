Представлен мануальный объектив Kenko 400mm F/8 N II S

Компания Kenko-Tokina пополнила ассортимент объективов зеркально-линзовой моделью Kenko 400mm F/8 N II S, который предназначена для камер с байонетом Canon EF, Canon EOS-M, Sony E, Nikon F, а также Nikon Z, Fujifilm X, Pentax K и системы Micro Four Thirds через фирменный переходник. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, неизменяемой диафрагмой F/8, оптической конструкцией из 6 элементов в 2 группах, углом обзора 6°8′ для полного кадра, минимальным расстоянием для фокусировки 115 см, максимальным увеличением 1:2.5, резьбой для светофильтра 67 мм (передний), размерами 112:84 мм (для беззеркалок) и 82:74 мм (для зеркалок), а также массой 545 и 500 граммов соответственно. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.