Представлен mini-LED монитор ViewSonic VX2781-4K-mhdu

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью VX2781-4K-mhdu, которая получила 27-дюймовую матрицу MiniLED с разрешением 3840:2160 (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 60 Гц, показателем контрастности 1000:1, пиковой яркостью 1000 нит, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB и 99-процентным охватом DCI-P3, интерфейсами HDMI и DP, полнофункциональным разъемом USB-C с возможностью подзарядки других устройств мощностью 96 Вт, двумя 5-Вт динамиками и подставкой с возможностью подъема и вращения. Цена монитора в Китае составляет 435 долларов.

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