Представлен мини-ПК ASRock 4X4 BOX-R1000 на CPU AMD Ryzen

Компания ASRock представила мини-ПК 4X4 BOX-R1000, который имеет довольно скромные габариты 110:118,5:67,3 мм и массу в 700 г. Новинка характеризуется поддержкой обычного 2,5-дюймового накопителя, слотом M.2 для SSD, двумя слотами для оперативной памяти, тремя портами USB 3.1, двумя USB 2.0, одним интерфейсом HDMI, двумя DisplayPort и парой RJ45. Также ПК оснащается процессорами AMD Ryzen из семейства встраиваемых CPU. Пользователю предстоит выбирать между Ryzen Embedded R1606G и Ryzen Embedded R1505G. Оба характеризуются GPU Vega 3, двумя процессорными ядрами, поддержкой SMT и TDP 12-25 Вт. Частота первого составляет 2,6-3,5 ГГц, а второго – 2,4-3,3 ГГц. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.