Представлен мини-ПК ECS Liva Q2

Компания ECS представила компактный компьютер Liva Q2, который имеет габариты 70:70:33,4 мм и массу 260 г. Новинка характеризуется процессорами Intel Pentium N5000, Intel Celeron N4100 или Intel Celeron N4000, 2 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, встроенным накопителем eMMC объемом 32 или 64 ГБ, предустановленной операционной системой Microsoft Windows 10, слотом для карт micro SD до 128 ГБ, портом Gigabit Ethernet, по одному USB 3.1 Gen1 и USB 2.0, интерфейсом HDMI 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также внешним адаптером питания внешнего адаптера с постоянным напряжением 12 В. Цена и дата начала продаж мини-ПК пока не сообщаются.