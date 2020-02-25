Представлен мини-ПК RG-CT7800 на китайском CPU Zhaoxin

Компания Ruijie Networks представила мини-ПК RG-CT7800, в основе которого лежит китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KaiXian KX-U6780A. В одноядерном тестировании GeekBench ядро 2,7-ГГц KX-U6780A набирает 1910 баллов, а в многоядерном – 8670 баллов. Это уровень производительности флагманского процессора Intel Atom или 4-ядерного Intel Core i5-3550U, выпущенного почти восемь лет назад. Также отметим корпус BGA, распаянный на материнскую плату с двумя слотами под память DDR4, SSD ёмкостью 256 ГБ и портами USB 2.0. Что до операционной системы, то здесь используется китайская UOS (Unity Operating System). Вряд ли данная новинка выйдет за пределы Поднебесной, однако, благодаря развитию китайских ПК на местных процессорах, аналогичные решения могут выйти на глобальный рынок в обозримом будущем.