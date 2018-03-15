Представлен мини-ПК ViewSonic NMP660 Chromebox

Компания ViewSonic пополнила ассортимент неттопов моделью NMP660 Chromebox, работающей под управлением Chrome OS. Новинка получила процессор Intel Celeron 3865U (Kay Lake), работающий на частоте 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной DDR4 памяти и твердотельный накопитель объемом 32 ГБ, порт Gigabit Ethernet, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11aс и Bluetooth 3.0, по три порта USB 2.0 и USB 3.0 (один разъем USB-C), слот SD, интерфейс HDMI и аудиоразъем для наушников. Габариты мини-ПК равны 148:41,1:148,5 мм. ViewSonic NMP660 Chromebox появится в продаже в апреле по цене 350 долларов.