Представлен мини-ПК ZTE Taichi Cloud Computer W100D

Компания ZTE анонсировала новый мини-ПК Taichi Cloud Computer W100D. Компьютер весит всего 55 г, что делает его намного легче среднего смартфона. Устройство работает исключительно в облаке и через простое соединение.

Его энергопотребление чрезвычайно низкое. Мини-ПК ZTE оснащен портом Type-C для питания. Все данные работают в защищенном центре обработки данных для обеспечения информационной безопасности. Единственная претензия к облачным вычислениям — это задержка, но ZTE утверждает, что пропускная способность постоянно поддерживается в диапазоне 10–20 Мбит/с, чтобы обеспечить удобство работы пользователей. В ПК также используется новая технология под названием «высокое разрешение с низким кодом», которая гарантирует оптимальную работу даже в сетях низкого качества.

Он прост в использовании, чрезвычайно экономичен и очень подходит для легких сценариев использования, таких как образование и работа в офисе.