Представлен мини-ПК Zotac BI329 на Intel Gemini Lake

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью BI329, которая использует активное охлаждение. Новинка характеризуется двухъядерной SoC Intel Celeron N4100 (платформа Intel Gemini Lake), двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM, одним местом для установки жесткого диска или SSD типоразмера 2,5 дюйма, адаптерами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 и D-Sub, слотом для карт памяти SD, двумя портами USB 3.0 и одним USB 2.0. Мини-ПК-выйдет в нескольких вариантах: комплект для самостоятельной сборки, с 4 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 120 ГБ, а также системы с предустановленной ОС Windows 10. Последняя версия оснащается SSD M.2 объемом 32 ГБ. Размеры Zotac BI329 равны 188:188:44 мм.