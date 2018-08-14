Представлен мини-ПК Zotac BI329 на Intel Gemini Lake

2018-08-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zotac BI329; [114]
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью BI329, которая использует активное охлаждение. Новинка характеризуется двухъядерной SoC Intel Celeron N4100 (платформа Intel Gemini Lake), двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM, одним местом для установки жесткого диска или SSD типоразмера 2,5 дюйма, адаптерами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 и D-Sub, слотом для карт памяти SD, двумя портами USB 3.0 и одним USB 2.0. Мини-ПК-выйдет в нескольких вариантах: комплект для самостоятельной сборки, с 4 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 120 ГБ, а также системы с предустановленной ОС Windows 10. Последняя версия оснащается SSD M.2 объемом 32 ГБ. Размеры Zotac BI329 равны 188:188:44 мм.


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