Представлен мини-компьютер Tranquil PC на Intel Kaby Lake

Компания Tranquil PC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Rugged Intel Core Mini, которая ориентирована на промышленную отрасль. Новинка оснащается двухъядерным процессором Intel Core i7-7500U в максимальной версии, который характеризуется тактовой частотой от 2,7 ГГц до 3,5 ГГц и графикой Intel HD Graphics 620, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 2 ТБ, модулями беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, сетевым Ethernet-контроллером, алюминиевым корпусом, который эффективно отводит тепло, портами USB 3.0, а также разъёмами HDMI и D-Sub. Отдельно отмечается, что компьютер способен работать в температурном диапазоне от минус 15 до плюс 40 градусов Цельсия.