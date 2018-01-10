Представлен миниатюрный ПК Zotac Pico PI226

Компания Zotac показала на выставке CES 2018 свой самый маленький ПК, который получил название Pico PI226. Новинка построена на двухъядерном процессоре Intel Celeron N4000, работающем на частоте 1,1 ГГц. Также компьютер оснастили 4 ГБ памяти LPDDR4 и модулем флэш-памяти eMMC на 32 ГБ, слотом microSD с поддержкой карт памяти до 256 ГБ, двумя портами USB 3.0, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. К монитору Pico подключается через видеовыход HDMI 1.4, получить который можно через адаптер USB-C. Работает компьютер под управлением операционной системы Windows 10. Когда Zotac Pico PI226 появится в продаже и сколько он будет стоить, пока не сообщается.