Представлен модульный ПК NUC Compute Element

Компания Intel представила модульный ПК NUC Compute Element, который построен на мощных процессорах линейки U с TDP 15 Вт, хотя платформа поддерживает максимум 28 Вт. Производитель обещает широкую линейку, из которой можно будет выбрать процессоры с поддержкой vPro. Ожидается, что новый разъём обеспечит более высокую производительность и больше возможностей для интерфейсов ввода-вывода. Выход первых устройства ожидается во первой половине 2020 года. Вероятно, остальные подробности появятся ближе к следующему году.