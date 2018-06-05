Представлен моноблок Asus Zen AiO Pro Z272

Компания Asus пополнила ассортимент моноблоков моделью Zen AiO Pro Z272, которая ориентирована на профессиональных пользователей. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с заводской калибровкой (показатель Delta E <3), разрешением Full HD либо QHD, процессорами Intel Core восьмого поколения, видеокартами GeForce GT 1040 и GTX 1050, тонким корпусом, беспроводной зарядкой, интегрированной в подставку, четырьмя портами USB 3.1, USB-C, HDMI, входом HDMI, RJ45 и кардридером. Цена на новинку стартует от 1300 долларов, а вот дата начала продаж пока не сообщается.