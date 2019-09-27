Представлен моноблок Shuttle P51U XPC на Intel Whiskey Lake

Компания Shuttle пополнила ассортимент моноблоков моделью XPC P51U, в основе которой лежит платформа Intel Whiskey Lake. Речь идет о 2-ядерном процессоре Intel Celeron 4205U с тактовой частотой 1,8 ГГц, графикой HD Graphics 610 и низким тепловыделением. Новинка также оснащается 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем с Full HD, защитой лицевой панели согласно степени IP54, местом для 2,5-дюймового накопителя и слотом M.2 для SSD с поддержкой NVMe, до 32 ГБ оперативной памяти в двух слотах SO-DIMM, модулями Wi-Fi и Bluetooth, портом Gigabit Ethernet, семью USB, слотом для карт памяти, двумя портами COM, а также интерфейсами HDMI и VGA. Габариты ПК составляют 39,3:27,3:4,0 см, а его рекомендованная цена – 422 евро.