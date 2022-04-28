Представлен настольный ПК XMG STUDIO

Компания XMG представляет настольный ПК XMG STUDIO специально разработанный для нужд профессиональных аудио- и видеопользователей.

Система на XMG STUDIO варьируется процессора Intel Core i5-12600K в базовой комплектации до Core i9-12900K в топовой комплектации. В качестве материнской платы используется ASUS Prime Z690-P D4. Доступны графические процессоры от GeForce RTX 3050 до RTX 3090. Пользователям предлагается выбор оперативной памяти от 16 до 128 ГБ Corsair DDR4-3200 из серии Vengeance LPX, до трех твердотельных накопителей M.2 и 2,5 дюйма каждый, а также вариант конфигурации для обычного 3,5-дюймового жесткого диска. Питание системы обеспечивается блоками питания Seasonic Focus Plus мощностью от 550 до 1000 Вт, опционально с сертификацией 80 PLUS Gold или Platinum. Система собирается новом корпусе от Fractal Design - Torrent Compact. За охлаждение процессора отвечает высокопроизводительный кулер Noctua NH-U12A.

Базовая конфигурация XMG STUDIO обойдется в 1,169 долларов.
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