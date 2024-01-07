Представлен недорогой планшет Oukitel OT8

Профильное издание GSMArena раскрыло подробности о новом планшете Oukitel OT8, который обойдется в 180 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc Tiger T606 с тактовой частотой до 1.6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, предустановленной операционной системой Android 13, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 515 граммов, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, слотами для двух карт SIM и поддержкой стилуса, который не входит в комплект поставки.