Представлен недорогой планшет TCL Tab 11 Gen 2

Компания TCL представила второе поколение планшета Tab 11 Gen, который основан на 12-нанометровой платформе MediaTek Hello G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2. Новинку также оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем NxtVision с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 400 кд/м2, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5, а также ресивером GPS. Цена планшета на европейском рынке составляет 200 евро.

Представлен игровой планшет Red Magic Gaming Tablet PRO…
Компания ZTE пополнила ассортимент игровых планшетов моделью Red Magic Gaming Tablet PRO, которая базируе…
Планшет Honor MagicPad 2 показали на пресс-рендерах …
Компания Honor опубликовала пресс-изображения планшета Honor MagicPad 2, официальная презентация которого…
Планшеты Huawei MatePad Pro и MatePad Air готовы к выходу …
Компания Huawei объявила, что уже 6 августа в Китае будут официально представлены планшеты MatePad Pro и …
Vivo представила доступный планшет Pad3…
В марте текущего года компания Vivo представила свой новый планшетный компьютер Pad3 Pro на базе процессо…
Официально: Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 готов к выходу…
Компания Lenovo официально объявила, что презентация планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 состоится 27 июля…
Honor представила планшет MagicPad 2…
Сегодня китайская компания Honor официально представила сразу два новых планшета на базе Android. И начат…
Планшет Honor MagicPad 2 получил процессор Snapdragon 8s Gen…
Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor MagicPad 2, которая появится в китайской про…
Геймер запустил Fortnite на iPad за пределами ЕС…
Стоит напомнить, что популярная королевская битва Fortnite какое-то время назад была удалена со всех плат…
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor