Представлен недорогой планшет TCL Tab 11 Gen 2

Компания TCL представила второе поколение планшета Tab 11 Gen, который основан на 12-нанометровой платформе MediaTek Hello G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2. Новинку также оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем NxtVision с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 400 кд/м2, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5, а также ресивером GPS. Цена планшета на европейском рынке составляет 200 евро.