Представлен необычный процессорный кулер JIUSHARK JF13K Diamond

Можно смело заявить, что на текущий момент процессорные кулеры упёрлись в свой потолок — годами производители меняют дизайн и добавляют красивую подсветку, но кардинально ничего не меняется. Благо, изменения всё же намечаются — сегодня был представлен процессорный кулер JIUSHARK JF13K Diamond, который позволяет существенно иначе взглянуть на систему воздушного охлаждения процессора. Дело в том, что в данном случае радиатор системы охлаждения расположен горизонтально, а не вертикально, при этом площадь самого радиатора гораздо больше, чем в большинстве других моделей. Также пользователь получает два вентилятора диаметром 120 миллиметров, которые спокойно прогоняют воздух через рёбра радиатора и охлаждают тем самым процессор.

У этого решения есть несколько преимуществ, но и недостатки, конечно, тоже имеются. Преимущества заключается в наличии большего количества трубок для теплоотвода, что существенно повышает возможность рассеивать тепло с процессора. Также площадь радиатора больше, а чем больше радиатор, тем больше тепла он рассеивает. И, конечно, данная башня очень низкая, так что вы сможете установить её в любой корпус без страха упереться в боковую панель. Недостатки заключаются в том, что оперативная память с высоким профилем пользоваться JIUSHARK JF13K Diamond не позволит, плюс рассеивать 265 Вт тепла это очень приятно, но СЖО в этом плане справляется лучше и практичнее. Но решение очень интересное, стоит сказать.
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