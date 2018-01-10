Представлен неттоп ASUS Chromebox 3

Компания ASUS в рамках стартовавшей вчера выставки CES 2018 представила мини-компьютер Chromebox 3. Новинку, рассчитанную на бизнес пользователей, оснастили процессором Intel Core восьмого поколения, оперативной памятью DDR4-2400 объемом от 4 до 16 ГБ, твердотельным модулем вместимостью от 32 до 128 ГБ, сетевым адаптером Gigabit LAN, контроллерами Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ac, портами USB Type-C, USB 3.0, HDMI и DisplayPort, а также ридером SD-карт. Работает неттоп под управлением операционной системы Chrome OS. Продажи ASUS Chromebox 3 стартуют в первой половине года, а вот цена пока не сообщается.