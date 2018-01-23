Представлен неттоп Acer Chromebox CX13 на базе процессора Intel Coffee Lake

Компания Acer представила неттоп Chromebox CX13, работающий под управлением операционной системы Chrome OS. Сообщается, что в максимальной конфигурации новинка оснащается процессором Intel Core восьмого поколения (семейство Coffee Lake), однако модель изделия не уточняется. Также компьютер получил адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO, контроллер Bluetooth 4.2, модуль Gigabit Ethernet, пять портов USB Type-A, один симметричный порт USB 3.1 Type-C, слот для карт памяти microSD и разъем HDMI. Цена устройства, как и объем встроенной и оперативной памяти, пока не сообщается.