Представлен неттоп Dell OptiPlex 5060 Micro на Intel Coffee Lake

Компания Dell пополнила ассортимент неттопов моделью OptiPlex 5060 Micro, построенной на аппаратной платформе Intel Coffee Lake. Максимальная конфигурация новинки может похвастаться шестиядерным процессором Core i7-8700 с тактовой частотой 3,2–4,6 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, одним накопителем на 2,5 дюйма (жёсткий диск или твердотельное решение), SSD-модулем M.2 2280, двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и контроллером Bluetooth 4.2/5, адаптером Gigabit Ethernet, пятью портами USB 3.0, одним портом USB Type-C 3.1 Gen 2, последовательным портом (опция), разъёмами HDMI 2.0b и DisplayPort. Чем вся эта мощь будет охлаждаться, пока не уточняется. Размеры устройства равны 182:36:178 мм, а вес – 1,2 килограммам. Dell OptiPlex 5060 Micro появится в продаже уже в мае по цене от 600 долларов.