Представлен неттоп ECS Liva One H310C с тремя видеовыходами

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) выпустила новый неттоп Liva One H310C, который, как видно на фото, не больше средней книги. Его размеры равны 205:176:33 мм. Новинка характеризуется процессором Intel Core девятого поколения в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 35 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666+ в двух модулях SO-DIMM, одним устройством хранения данных на 2,5-дюйма и твердотельным накопителем формата М.2, сетевым Ethernet-контроллером, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, двумя портами USB 3.1 Gen1, одним USB 3.1 Gen1 Type C, четырьмя USB 2.0, аудиогнёздами, интерфейсами D-Sub, HDMI и DisplayPort с поддержкой дисплеев с разрешением 4K UHD (4096:2160 пикселей). В качестве операционной системы может использоваться Windows 10.